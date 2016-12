TV-Moderator Jörg Pilawa glaubt an Überleben der Quizshows

Im Fernsehen gibt es die unterschiedlichsten Formate. "Das Einzige, was überleben wird, ist die Quizshow", glaubt Jörg Pilawa, der aktuell das "Quizduell" im Ersten moderiert.



Fernsehmoderator Jörg Pilawa (51) ist überzeugt, dass die Quizshow eine Zukunft hat. "Als ich bei Sat.1 mit dem Quiz am Vorabend angefangen habe, wurde ich in einem meiner ersten Interviews gefragt: 'Was glauben Sie, wie lange läuft so eine Quizunterhaltung?'". Sein Tipp damals habe gelautet "Geben Sie uns mal zwei Jahre", sagte Pilawa der Wochenzeitung "Die Zeit".