TV-Monat Juli: Vox schlägt ProSieben

Der Juli war ein erfolgreicher Monat für Vox. So konnten sich die Kölner einen Marktanteil von 6,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sichern. Damit schlugen sie in der Zielgruppe erstmals den Münchener Konkurrenten ProSieben.



Es ist ja bekannt, dass Vox bei den Gesamtzuschauern ProSieben schon seit einiger Zeit auf den Fersen ist. So liegt der Kölner Sender bei den Zuschauern ab 3 Jahren seit Juni 2016 ununterbrochen vor den Münchenern. Zuletzt mit einem Abstand von einem Prozent. So kam VOX bei den Zuschauern ab 3 Jahren im Juli auf 5,1 und ProSieben auf 4,1 Prozent.