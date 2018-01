TV Nova jetzt auch im DVB-T2-Multiplex

Der tschechische Privatfernsehsender TV Nova hat zugestimmt, dass alle fünf Kanäle über den DVB-T2-Übergangsmultiplex (PS13) des Unternehmens Digital Broadcasting verbreitet werden.



Um mehr Teile der Bevölkerung zu erreichen, setzt der tschechische Privatsender TV Nova nun auch auf DVBT-T2. So sind jetzt alle fünf Kanäle des meistgesehenen Fernsehsender des Landes im DVB-T2-Übergangsmultiplex (PS13) vertreten.