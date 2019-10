TV Plus: IPTV-Angebot von Ocilion und Salzburg AG gestartet

Die IPTV-Systemlösung der Salzburg AG und Ocilion ist auf den Namen TV Plus getauft worden und ab sofort in den Versorgungs-Regionen verfügbar. Zum Start gibt es ein halbes Jahr gratis.



Ocilion und die Salzburg AG haben heute gemeinsam ihr neues Premium-TV-Produkt ausgerollt. Das Projekt wurde im Frühjahr gestartet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nach einer kurzen Umsetzungsphase ist TV Plus jetzt für Endkunden buchbar.