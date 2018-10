TV-Premiere: "Es"-Remake Kernstück bei Horror-Marathon auf Sky

Der Pop-Up-Sender Sky Cinema Halloween HD startet in ein paar Tage zu einem gnadenlosen Gruselfim-Dauerlauf - nicht zuletzt mit der TV-Premiere der gefeierten Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers.



Rechtzeitig zum Wandel der Jahreszeiten, kommt auch "Es" zurück ins TV. Diesmal in Form der von Kritikern mit Lob überhäuften Kino-Verfilmung von 2017. Bereits in der Vergangenheit hatte "Es" Fernsehzuschauern mit dem starken TV-Zweiteiler von 1990 in Atem gehalten und bei manchen so die eine oder andere unsterbliche Kindheitserinnerung verursacht. Der großartige Tim Curry mit Haifischzähnen - manche werden sich erinnern.