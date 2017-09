TV-Premiere bei 3sat: "Raving Iran"

Mit "Raving Iran" sorgte Susanne Regina Meures letztes Jahr für eine Menge Aufsehen. 3sat zeigt die Dokumentation nun als TV-Premiere und entführt dabei in eine verbotene Szene.



"Raving Iran - Zwei DJs gegen das iranische Regime" lautet der vollständige Titel des Filmes von Susanne Regina Meures, den 3sat am 11. September um 22.25 Uhr im Rahmen der "Dokumentarfilmzeit" ausstrahlt. Der Film fand 2016 bei Kinopublikum und Kritik großen Anklang, bei 3sat feiert er nun seine TV-Premiere.