TV-Premiere der französischen Animationsserie "Miss Moon"

Das Kindermädchen Miss Moon muss sich um drei Geschwister gleichzeitig kümmern. Das können nun auch die deutschen Kinder zwei Jahre nach der Erstausstrahlung im Fernsehen verfolgen.



Seit dem 17. April 2016 hütet Miss Moon die Geschwister Jules (8), Lola (12) und Baby Joe (18 Monate) auf dem französischen Sender TFOU TV. Ab dem 17. Januar kommt die Serie auch in das deutsche Fernsehen und Kika strahlt die Folgen von Montag bis Freitag um 15.50 Uhr aus.