TV-Quote: ARD-Serien behaupten sich - "Lifelines" fällt zurück

Der Dienstag ist der Serientag der großen deutschen TV-Anbieter. Doch das Interesse an "Falk" oder "Lifelines" war überschaubar.



Die ARD-Serien haben am Dienstagabend einmal mehr kaum Konkurrenzdruck gespürt, auch wenn sie sich nicht so stark präsentierten. Die Anwaltsserie "Falk" mit Fritz Karl verbuchte um 20.15 Uhr im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 14,2 Prozent. Zum Start in der Vorwoche wurden noch 4,38 Millionen gemessen. Um 21 Uhr kam der Dauerbrenner "In aller Freundschaft" mit den Geschichten aus der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig auf 4,64 Millionen Zuschauer (16,5 Prozent).