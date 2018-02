TV-Quote: ARD siegt, ZDF folgt, der "Bachelor" auf 3. Platz

Das Erste liegt mit seinem TV-Drama aus den Bergen richtig und schafft es bei den Zuschauern vor die neue "Inspektor Jury"-Folge im ZDF. Platz drei erreicht ein Junggeselle auf der Suche nach der großen Liebe.



Ulrich Matthes im TV-Drama "Fremder Feind" hatte am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die meisten Zuschauer. Im Schnitt verfolgten 4,24 Millionen in der ARD, wie er in der Rolle des Alt-68ers und Pazifisten Arnold Stein zum Gewehr greift und in einer verlassenen Hütte in den österreichischen Alpen den Kampf mit einem Unbekannten aufnimmt. Der Marktanteil für die Verfilmung von Jochen Rauschs Roman "Krieg" lag bei 13,1 Prozent. Die "Tagesschau" im Ersten direkt davor sahen 5,51 Millionen (17,4 Prozent). Den TV-Krimi "Inspektor Jury: Der Tod des Harlekins" mit Fritz Karl im ZDF sahen ab 20.15 Uhr 3,77 Millionen Zuschauer (11,7 Prozent), die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" 3,54 Millionen (11,3 Prozent).