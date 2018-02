TV-Quote: "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Abstand vorn

Das Interesse an neuen ungelösten Kriminalfällen ist groß, das am Dschungelcamp auch. Die Zuschauerzahlen bei RTL steigen. Das Erste hat mit Karneval ein Millionenpublikum.



Die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat am Mittwochabend ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer erreicht. Im Schnitt 6,01 Millionen schalteten das ZDF ein für die Informationen über ungelöste Kriminalfälle, die Rudi Cerne vorstellte. Der Marktanteil lag bei 18,9 Prozent. Die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wollten ab 22.15 Uhr 5,21 Millionen (23,5 Prozent) Zuschauer sehen. Das waren deutlich mehr als am Abend davor (4,82 Millionen/24,4 Prozent). Diesmal musste die 29-jährige Dolmetscherin und frühere "Bachelor"-Kandidatin Kattia Vides das Camp verlassen. Finale der Dschungelshow ist am Samstag.