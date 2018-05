TV-Quote: Alter "Tatort" schlägt Pilcher-Premiere

Die Wiederholung eines Tatorts konnte gestern Abend die Premiere der ZDF-Romanze "Rosamunde Pilcher: Nanny verzweifelt gesucht" in die Schranken weisen.



Auch ein gebrauchter "Tatort" ist ein guter "Tatort": Der fünf Jahre alte Krimi "Aus der Tiefe der Zeit" mit dem Münchner Kommissar-Duo Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec erreichte am Sonntagabend um 20 Uhr 4,29 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,2 Prozent) und setzte sich damit am Hauptabend mit knappem Vorsprung auf Platz eins.