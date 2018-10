TV-Quote: "Babylon Berlin" verliert Zuschauer

"Babylon Berlin" verliert Zuschauer an das ZDF mit seinem TV-Drama "Lena Lorenz". Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich nicht im Desinteresse der TV-Gemeinde.



"Babylon Berlin" hat auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend noch einmal Zuschauer verloren. Im Schnitt 4,38 Millionen verfolgten in den beiden neuen Folgen ab 20.15 Uhr, wie der junge Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) in Berlin auf der Suche nach illegalen pornografischen Filmaufnahmen ist, während gleichzeitig Regierungsrat August Benda (Matthias Brandt) rechten Verschwörern nachspüren lässt. Der Marktanteil für das Erste lag bei 14,8 Prozent.