TV-Quote: "Bergretter" lassen Bambi hinter sich

Harte Konkurrenz um Millionen von Zuschauern: Die beliebte ZDF-Actionserie "Bergretter" liegt dabei vorn, die Verleihung der Bambis auf Platz zwei. Und "The Voice of Germany" ist ebenfalls stark.



Am Donnerstagabend hatten die "Bergretter" im ZDF ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer. Die neue Folge der Actionserie, bei der eine 14-Jährige während einer Bergtour verschwindet, wollten im Schnitt 5,79 Millionen Zuschauer sehen. Das war ein Marktanteil von 18,4 Prozent - fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit. Die Verleihung der Bambi-Preise in Berlin verfolgten durchschnittlich 4,41 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent).



Allerdings war die Live-Übertragung der Show aus dem Stage Theater am Potsdamer Platz mit deutlich mehr als drei Stunden auch mehr als doppelt so lang wie die "Bergretter"-Folge. Die "Tagesschau" direkt davor hatten allein im Ersten 4,41 Millionen (14,9 Prozent) eingeschaltet.