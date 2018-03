TV-Quote: Beste Tagesquote für Champions League

Auch ohne deutsche Beteiligung ist die Champions League am Dienstag das Zugpferd unter den TV-Sendungen. Fast sechs Millionen Zuschauer sehen Paris gegen Real. Die ARD-Serien erzielen auch starke Quoten.



Internationaler Fußball lockt die Fernsehzuschauer auch ohne deutsche Beteiligung vor die Bildschirme: Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid hat am Dienstagabend die beste Quote vom Tage erzielt. Das Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Topclubs mit dem Weiterkommen der Madrilenen sahen ab 20.45 Uhr im ZDF 5,95 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 19,8 Prozent. Zum Vergleich: Den klaren 5:0-Sieg des FC Bayern München gegen Besiktas Istanbul verfolgten vor zwei Wochen 7,77 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 24,8 Prozent entsprach.