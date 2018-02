TV-Quote: Champions League ist Sieger

Klarer Sieg für den FC Bayern München auf dem Platz - und für die Live-Übertragung im Fernsehen.



Nichts interessierte die Zuschauer am Dienstag ab 20.45 Uhr mehr als die Champions-League-Begegnung zwischen den Bayern und Besiktas Istanbul. Im Schnitt 7,77 Millionen Menschen verfolgten, wie der deutsche Rekordmeister sich zu Hause gegen den türkischen Champion mit einem eindeutigen 5:0-Sieg durchsetzte. Der Marktanteil für das ZDF lag bei 24,8 Prozent. Das Rückspiel findet am 14. März in Istanbul statt.