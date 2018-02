TV-Quote: "Ding des Jahres" unter ferner liefen - ZDF klar vorn

"Das Ding des Jahres" interessiert teilweise sogar weniger Zuschauer als "Game of Thrones" auf RTL 2. Die ZDF-Krimi-Reihe "Ein starkes Team" punktet im Samstagabend-Quotenrennen hingegen mit Rekordzahlen.



Bei den Einschaltquoten hat das ZDF am Samstag die erfolgreichste Sendung im Programm gehabt und die ARD mit Olympia gepunktet: Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr sahen im Schnitt 8,35 Millionen (25,4 Prozent) die Folge "Preis der Schönheit" aus der ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team". Damit stellte die Erfolgsserie, die seit fast 24 Jahren läuft, am Samstagabend einen neuen eigenen Zuschauerrekord auf. Der Rekordwert der Abschiedsfolge mit der gestorbenen Maja Maranow von Januar 2016 - etwa 8,3 Millionen Zuschauer - wurde sogar noch übertroffen.



Florian Martens ist beim starken Team seit 1994 als Otto Garber dabei. Nach dem Tod Maranows kam Stefanie Stappenbeck als Linett Wachow an Martens' Seite. Seit 2017 ist außerdem Matthi Faust als Kommissar Sebastian Klöckner im Dienst des Samstagskrimis, als Nachfolger von Ben Kolberg (Kai Lentrodt).