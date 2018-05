TV-Quote: Dresdner "Tatort" oben - Katie Fforde hält Abstand

Ungewöhnlicher Wochentag: Der "Tatort" lief am Montag - gefühlt war es jedoch ein Sonntag. Obwohl der Krimi nicht über die Acht-Millionen-Zuschauer-Marke kam, lag er beim Publikum klar vorn.



Der Dresdner "Tatort" hat sich am Montagabend locker gegen alle anderen TV-Programme durchgesetzt. Der Krimi "Wer jetzt allein ist", in dem sich die beiden Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) undercover auf einer Datingplattform tummeln, interessierte ab 20.15 Uhr 7,62 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 25,4 Prozent.