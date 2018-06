TV-Quote: Fußball interessiert Zuschauer wie ein Krimi

Der Monat steht im Fernsehen eindeutig im Zeichen der Fußball-WM. Auch Spiele ohne deutsche Beteiligung interessieren abends zwischen neun und zehn Millionen Zuschauer - vergleichbar mit dem "Tatort".



Die Resonanz auf die Spiele der Fußball-WM in Russland bleibt konstant hoch - auch wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht spielt. Den knappen 1:0-Sieg Spaniens gegen Iran verfolgten am Mittwochabend im Ersten ab 20 Uhr 9,46 Millionen Zuschauer, so viele wie bei einem "Tatort"-Krimi am Sonntagabend. Der Marktanteil betrug 34,7 Prozent. Jeder Dritte also, der zwischen 20 und 22 Uhr fernsah, interessierte sich für die WM.