TV-Quote: "Gladbeck" sinkt - beste Quote für "Bergdoktor"

Zwei Abende erinnerte das Erste an die dramatischen Ereignisse während der Geiselnahme von Gladbeck vor 30 Jahren. Das Publikumsinteresse ließ am zweiten Abend etwas nach. "Der Bergdoktor" störte.



Das Interesse am ARD-Thriller "Gladbeck" hat etwas nachgelassen. Die letzte Folge des Zweiteilers über das Geiseldrama aus dem Jahr 1988 sahen am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 4,06 Millionen Zuschauer im Ersten. Der Marktanteil betrug 12,1 Prozent. Beim ersten Teil am Mittwoch wurden noch 4,99 Millionen Zuschauer gemessen. Die Hauptausgabe der "Tagesschau" erreichte um 20 Uhr allein im Ersten 5,10 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent).