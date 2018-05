TV-Quote: Gute Werte für das "Germany's Next Topmodel"-Finale

Bei den Zuschauerzahlen legt das "Germany's Next Topmodel"-Finale zu. Gerade bei den Jüngeren ist das Interesse so groß wie lange nicht mehr. Die besten Zahlen des Tages hat aber der Krimi im Ersten.



Die Favoritin hat gewonnen und ProSieben zugelegt: Im Schnitt 2,64 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend das rund dreistündige Finale der Castingshow, bei dem Toni aus Stuttgart das neue "Germany's Next Topmodel" wurde. Der Privatsender erreichte damit ab 20.15 Uhr einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Das waren deutlich bessere Werte als im Jahr davor, als nur 2,43 Millionen (Marktanteil: 8,9 Prozent) den Ausgang der Show sehen wollten, aber weniger als vor zwei Jahren mit rund 2,87 Millionen Zuschauern (10,9 Prozent).