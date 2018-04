TV-Quote: Krimiwiederholung erfolgreicher als Konkurrenz

Kommissar Clüver schafft es sogar mit einer Wiederholung, die TV-Konkurrenz alt aussehen zu lassen.





Robert Atzorn als Hauptkommissar Theo Clüver hat es am Mittwochabend noch einmal allen anderen gezeigt. Die Wiederholung der Krimifolge «Nord Nord Mord Clüver und die tödliche Affäre», die als ZDF-Fernsehfilm der Woche schon im März 2017 zu sehen war, hatte ab 20.15 mit Abstand die meisten Zuschauer.