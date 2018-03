TV-Quote: "Ku'damm 59" legt zu - Gute Werte für Jauch

"Ku'damm 59" hat diesmal keine "Tatort"-Konkurrenz und erreicht noch mehr Zuschauer als zum Auftakt. Günther Jauch punktet mit Zwillingen. Und die Naturdoku "Der Blaue Planet" hält sein hohes Niveau - in doppelter Hinsicht.



- Das ZDF-Familiendrama "Ku'damm 59" hat noch einmal zugelegt. Am Montagabend um 20.15 Uhr war die zweite Folge des Dreiteilers rund um eine Berliner Tanzschule in den 50er Jahren die meist gesehene Sendung. Im Schnitt 5,42 Millionen Zuschauer hatten dafür eingeschaltet, der Marktanteil lag bei 16,2 Prozent. Das waren noch einige mehr als zum Auftakt am Abend davor (5,36 Millionen, 14,3 Prozent), als im Ersten zeitgleich der populäre "Tatort" aus Köln zu sehen war. "Das zweistündige Zwillings-Special" der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch kam ab 20.15 Uhr auf immerhin 4,83 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent) und landete damit auf Platz zwei.