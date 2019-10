TV-Quote: Leichtathletik-WM ganz knapp hinter WWM

Sie ist seit vielen Jahren ein Klassiker und zieht bis heute Millionen an: Die Rateshow "Wer wird Millionär?". Doch der Quotensieg ist äußerst knapp gewesen.



Der Rateshow-Klassiker "Wer wird Millionär?" hat am Montagabend die meisten TV-Zuschauer angezogen. Im Schnitt verfolgten 4,28 Millionen die Ausgabe ab 20.15 Uhr bei RTL, der Marktanteil des Privatsenders lag bei 14,6 Prozent. Dicht dahinter folgte das ZDF mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft aus Doha (Katar), deren Ausstrahlung bereits um 19.20 Uhr begann. Sie zog 4,21 Millionen Zuschauer an (14,4 Prozent).