TV-Quote: Millionenpublikum für "Der Kommissar und das Meer"

Das ZDF setzt auf Walter Sittler und findet mit ihm als Kommissar mit Abstand die meisten Zuschauer. Sat.1 punktet mit einer neuen Reportagereihe über reiche und arme Familien.



Das ZDF hat mit seinem Krimi am Mittwochabend klar die meisten Zuschauer gehabt. Die Wiederholung von "Unter Männern" aus Reihe "Der Kommissar und das Meer" mit Walter Sittler in der Hauptrolle interessierte ab 20.15 Uhr im Schnitt 4,58 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für die Folge aus 2015 lag bei 17,3 Prozent. Die neue Folge der RTL-Datingshow "Bachelor in Paradise" kam auf 2,11 Millionen (8,1 Prozent), noch einmal etwas mehr als in der Woche davor. Die Wiederholung des ZDFneo-Krimis "Ein starkes Team: Stirb einsam" sahen 1,87 Millionen (7,1 Prozent).