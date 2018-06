TV-Quote: "Polizeiruf 110" weit vorn

Bald ist Sommerpause beim Sonntagskrimi im Ersten. Der "Polizeiruf 110" aus Rostock lag zum Finale der Saison noch einmal vorn. "Anne Will" hatte danach Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast - und deutlich weniger Zuschauer.



Der letzte "Polizeiruf 110" vor der Sommerpause hatte am Sonntagabend mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 6,31 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten, wie die Kommissare König und Bukow in Rostock auf die Suche nach dem Mörder einer rechtspopulistischen Politikerin gehen. Der Marktanteil lag bei 20,2 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor kam im Ersten auf 5,06 Millionen (17,9 Prozent).