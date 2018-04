TV-Quote: "Tatort" aus Hamburg deutlich vorn

Für die quotenverwöhnte "Tatort"-Reihe waren die Zuschauerzahlen nichts Besonderes. Dennoch landete der Krimi in der Zuschauergunst weit vor der Konkurrenz. Auch Simone Thomalla konnte da nichts machen.



Der "Tatort" lag am Sonntagabend bei den Zuschauern vorn, aber nicht mit rekordverdächtigen Werten: Ab 20.15 Uhr schalteten für die Folge "Alles was Sie sagen" mit den Hamburger Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) durchschnittlich 8,22 Millionen Zuschauer das Erste ein (Marktanteil: 24,5 Prozent).