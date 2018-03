TV-Quote: "Tatort" ohne Drehbuch erfolgreich

Es war mal wieder ein ungewöhnlicher Fall, für den Lena Odenthal diesmal in ein Gruselhotel ziehen musste. Die Einschaltquote war deutlich besser als beim ersten "Tatort" ohne Drehbuch.



Die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin, Lena Odenthal, hat am Sonntagabend erneut ohne klassisches Drehbuch ermittelt. Den neuen Fall "Waldlust" ab 20.15 Uhr im Ersten, der diesmal in einem unheimlichen Hotel im Schwarzwald spielte, verfolgten 8,23 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 22,4 Prozent. Für die "Spielleitung" war Axel Ranisch verantwortlich, wie bereits beim umstrittenen Ludwigshafener "Tatort - Babbeldasch" 2017. Nach ähnlichem Muster hatte er den Schauspielern auch diesmal keine Dialoge vorgegeben, sondern ließ Hauptdarstellerin Ulrike Folkerts und ihre Kollegen improvisieren.