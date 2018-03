TV-Quote: "Tatort" vor "Tanzschule" - Kölner Kommissar stark

Der "Tatort" liegt schon wieder über der 10-Millionen-Marke. Ballauf und Schenk lassen die TV-Konkurrenz klar hinter sich. Noch mehr Zuschauer hat nur die "Tagesschau".



Der "Tatort" war am Sonntagabend nicht zu schlagen. "Mitgehangen", den jüngsten Fall mit den Kölner Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär), verfolgten im Ersten ab 20.15 Uhr im Schnitt 10,42 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von starken 27,8 Prozent. Der "Tatort" lag damit erneut über der 10-Millionen-Marke. Am Sonntag davor hatte das Bremer Ermittlerduo Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) 10,21 Millionen Zuschauer.