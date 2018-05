TV-Quote: "Weissensee"-Staffel endet durchschnittlich

Auch das Staffel-Finale von "Weissensee" konnte nur eine durchschnittliche Quote für sich verbuchen.



Die ARD-Serie "Weissensee" lag am Donnerstagabend beim Zuschauerinteresse wieder vorn, hatte aber keine Spitzenwerte. Die beiden letzten Folgen aus der vierten Staffel der Serie über eine Ost-Berliner Familie in der Nachwendezeit sahen im Schnitt 3,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,0 Prozent. Die ersten beiden Folgen am Dienstag hatten im Schnitt 3,81 Millionen (14 Prozent) gesehen. Die dritte "Weissensee"-Staffel über die Zeit des Mauerfalls und der Wende in der DDR ging im Herbst 2015 mit 4,64 Millionen Zuschauern (15,3 Prozent) zu Ende.