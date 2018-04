TV-Quote: ZDFneo überholt im Abendprogramm das ZDF

ZDFneo hat sich längst in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert und schlägt sogar seinem Muttersender mal ein Schnippchen.



Der ZDF-Ableger ZDFneo ist auch gut acht Jahre nach seinem Start immer wieder für eine Überraschung gut: Am Dienstagabend lag der Sender zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr sogar vor seinem Muttersender. Die Wiederholung des Krimis "Nord Nord Mord" aus dem Jahr 2011 mit Robert Atzorn als Kommissar Clüver interessierte 2,34 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 7,8 Prozent.