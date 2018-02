TV-Quoten: 3,19 Millionen sehen Eishockey-Finale

Riesenquote für das frühmorgendliche Olympia-Finale im Eishockey - auch der "Tatort" ist derweil weiter auf der Erfolgsspur. Axel Milberg als Kommissar Borowski bricht fast den eigenen Zuschauerrekord.



Durchschnittlich 3,19 Millionen Menschen haben die Live-Übertragung des Eishockey-Finales im ZDF gesehen. Aufgrund des frühen Beginns um 5.10 Uhr bescherte das dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender einen Marktanteil von 51,2 Prozent. Das ist nach ZDF-Angaben der höchste Marktanteil aller Übertragungen von den Olympischen Spiele von Pyeongchang.



Der neueste Fall des Kieler "Tatort" hatte von 20.15 Uhr an 10,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei starken 27,9 Prozent. Es war nach 14 Episoden mit Sarah Brandt (Sibel Kekilli) an seiner Seite die erste Folge, in der Borowski wieder auf sich gestellt war. Mehr Zuschauer gab es für Borowski nach den Daten der ARD-Medienforschung nur einmal: Im Januar 2015 lag man mit 10,64 Millionen und 28,3 Prozent Marktanteil noch etwas über dem jüngsten Fall.