TV-Quoten: 8 Millionen beim Fußball, gute Werte für "Bergdoktor"

Fußball bleibt auch nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft attraktiv, aber bei deutlich geringeren Zuschauerzahlen. Das Abendspiel im Ersten holt allerdings klar den Quotensieg.



Belgiens knappen Sieg gegen England verfolgten am Donnerstagabend 7,99 Millionen Zuschauer im Ersten. Am letzten Vorrundenspieltag bei der Fußball-WM in Russland sicherten sich die Belgier mit einem 1:0 in Kaliningrad den Sieg in der Gruppe G. Der Marktanteil für die Übertragung des Spiels ab 20 Uhr lag bei 28,2 Prozent.



Bereits am Nachmittag sahen ab 16 Uhr im Schnitt 4,09 Millionen Zuschauer (31,3 Prozent) im Ersten das Ausscheiden des Teams aus dem Senegal als letzter afrikanischen Mannschaft im Turnier. Es musste sich gegen Kolumbien mit 0:1 geschlagen geben. Das Achtelfinale verpassten es allerdings nur wegen des schlechteren Abschneidens in der Fairplay-Wertung gegenüber den punkt- und torgleichen Japanern.