TV-Quoten: ARD-Historiendrama hängt ZDF-Krimi ab

Auch mit dem zweiten Teil des Historiendramas "Die Puppenspieler" über die Augsburger Kaufmannsdynastie der Fugger im Spätmittelalter hat sich die ARD gegen das ZDF durchgesetzt.



Im Schnitt 4,55 Millionen Zuschauer schalteten am Freitagabend ab 20.15 Uhr ein, was einem Marktanteil von 14,8 Prozent entsprach. Bei der ersten Folge des unter anderem mit Herbert Knaup, Ulrich Matthes und Samuel Schneider besetzten Zweiteilers waren es am Mittwochabend 5,33 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent).