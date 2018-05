TV-Quoten: ARD-Krimi gewinnt Quotenrennen gegen "DSDS"

"DSDS" hat seine diesjährige Gewinnerin gefunden, zum Tagessieg bei den Quoten reichte es dennoch nicht. Den trug der ARD-Krimi "Blind ermittelt" davon.



Mit dem österreichisch-deutschen Krimi "Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien" hat das Erste das Quotenrennen am Samstagabend gewonnen. Die Geschichte um einen erblindeten Ex-Inspektor, der sich mit Hilfe seines Chauffeurs erneut als Ermittler versucht, schalteten nach der Tagesschau 5,25 Millionen Menschen ein (20,4 Prozent). Auf den zweiten Platz schaffte es RTL mit dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar", in dem die erst 16-jährige Sängerin Marie siegte - 3,38 Millionen sahen zu (13,8 Prozent Marktanteil).