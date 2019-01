TV-Quoten: ARD-Krimi toppt den "Bergdoktor"

"Der Bergdoktor" im ZDF liegt bei den Zuschauerzahlen regelmäßig ganz vorn. Diesmal allerdings schafft es der Krimi im Ersten auf Platz eins. Da geht es um merkwürdige Vorgänge am Strand der Ostsee.



Ganz sicher war sich das Publikum offensichtlich nicht, aber dann entschieden sich doch etwas mehr Zuschauer für Krimi als für Familienserie. Die neue Folge "Gold!" aus der Reihe "Nord bei Nordwest" im Ersten mit Hinnerk Schönemann auf Mördersuche sahen am Donnerstag ab 20.15 Uhr 6,45 Millionen. Der Marktanteil lag bei 19,9 Prozent - fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit. Schönemann musste herausfinden, wer den Mann erschlagen hat, dessen Leiche am Strand der Ostsee entdeckt wurde. Dass er Goldstaub an der Kleidung hatte, löste im Ostseeörtchen Schwanitz fast einen Goldrausch aus.