TV-Quoten: ARD-Krimi vor ZDF-Spionage-Dreiteiler und RTL-Serie

Der ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" endete mit einer mäßigen Einschaltquote. Davon profitierte zeitgleich der ARD-Krimi.



Der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest: Estonia" hat vom Fernsehpublikum am Donnerstagabend den Vorzug bekommen. Im Schnitt 5,96 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die Geschichte mit dem Tierarzt und Hobby-Ermittler Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) sowie der Polizistin Lona Voigt (Henny Reents), die nach einem tödlichen Schusswechsel in einer Seniorenresidenz einen schweren Fall zu lösen haben. Der Marktanteil betrug 19,2 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor kam allein im Ersten auf 4,84 Millionen Zuschauer (17,5 Prozent).



Der dritte und letzte Teil der ZDF-Spionagestory "Der gleiche Himmel" endete mit 4,08 Millionen Zuschauern (13,2 Prozent). Für den ersten hatten sich am Montag 4,68 Millionen interessiert und für den zweiten am Mittwoch 4,11 Millionen. Ob die Geschichte fortgesetzt wird, ließ das ZDF offen. Die Charaktere hätten das Potenzial dazu, erläuterte eine Sprecherin am Freitag.