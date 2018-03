TV-Quoten: ARD-Serien konkurrenzlos vorne - Putin-Doku mäßig

Unterhaltung stand am Dienstag im TV hoch im Kurs - die große Politik wie zum Beispiel die Arte-Doku über Wladimir Putin dagegen weniger.



Die ARD-Serien hatten am Dienstagabend einmal mehr das Sagen im deutschen Fernsehen. Fritz Weppers Dauerposse "Um Himmels Willen", mittlerweile bei Episode 217 angelangt, interessierte von 20.15 Uhr an 5,17 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 16,1 Prozent. Um 21 Uhr legte die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" mit den Geschichten aus der fiktiven Leipziger Sachsenklinik zu und kam auf 5,35 Millionen Zuschauer (17,0 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten allein im Ersten 4,76 Millionen Menschen (15,1 Prozent) gesehen.