TV-Quoten: ARD-Serien stärker als Supercup und Leichtathletik

Wie schon am Montag erwies sich auch am Dienstag das Fictionprogramm im Fernsehen als attraktiver im Vergleich zum aktuellen Sport.



Das ARD-Serien-Doppelpack hat sich am Dienstagabend einmal mehr bewährt. Das Dauerduell zwischen Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) mit Ordensschwester Hanna (Janina Hartwig) in der Serie "Um Himmels Willen" interessierte ab 20.15 Uhr 4,32 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,2 Prozent. Die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" sahen danach ab 21.00 Uhr sogar 4,75 Millionen Menschen (16,2 Prozent).



Die sportlichen Ereignisse traten am Dienstag dagegen ein wenig in den Hintergrund. Die ZDF-Berichterstattung über die Leichtathletik-WM in London kam um 20.15 Uhr zunächst auf 3,42 Millionen Zuschauer (12,5 Prozent). Den 2:1-Sieg von Real Madrid im Fußball-Supercup gegen Manchester United verfolgten ab 20.45 Uhr im ZDF 3,82 Millionen Zuschauer (14,3 Prozent).