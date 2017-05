TV-Quoten: ARD-Serien vorn, Eishockey hoch im Kurs

Dass die ARD-Serien am Dienstag Platzhirsche sind, entspricht dem gewohnten Bild. Unter Fans war aber auch die Eishockey-WM gefragt.



Die ARD-Serienklassiker haben am Dienstagabend ihr Soll erfüllt. Die allwöchentliche Posse "Um Himmels Willen" mit Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) und Schwester Hanna (Janina Hartwig) sahen ab 20.15 Uhr im Ersten 4,66 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 16,9 Prozent. Die anschließende Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" brachte es um 21 Uhr gar auf 5,27 Millionen Zuschauer (18,4 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr kam auf 4,21 Millionen Zuschauer (16,6 Prozent).