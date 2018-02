TV-Quoten: ARD-Sieg am Serien-Dienstagabend

Das Erste liegt mit seinen Serien am Dienstag meist richtig. Diesmal rangiert "Um Himmels Willen" noch vor "In aller Freundschaft". Die neue "Einstein"-Staffel auf Sat.1 startet nicht rekordverdächtig.



Der Dienstagabend gehörte den Serien: Im Ersten interessierten sich ab 20.15 Uhr 5,35 Millionen Zuschauer für die jüngste Folge von "Um Himmels Willen" mit Janina Hartwig und Fritz Wepper als Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller. Der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" gleich im Anschluss daran sahen 5,02 Millionen (15,4 Prozent) - diesmal lag anders als üblich die Familienserie um 20.15 Uhr vorn. Die "Tagesschau" direkt davor sahen im Ersten 4,75 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent).