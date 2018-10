TV-Quoten: ARD beherrscht den Dienstagabend - auch Vox stark

An den ARD-Serien im Abendprogramm am Dienstag kommt weiter kein Sender vorbei. Doch Vox setzt mit "Die Höhle der Löwen" ein Quotenschwergewicht dagegen.



Immer wieder dienstags punktet das Erste mit seinen Serien. Die Krankenhausreihe "In aller Freundschaft" war ab 21.15 Uhr mit 4,54 Millionen Zuschauern die zuschauerstärkste Sendung des Tages; der Marktanteil lag bei 15,7 Prozent. Davor lockte die Anwaltsserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" ab 20.15 Uhr 4,00 Millionen Zuschauer an (13,8 Prozent).