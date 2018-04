TV-Quoten: ARD mit DFB-Pokal wieder deutlich vorn

Das DFB-Pokal-Halbfinale im Ersten dominierte den Mittwochabend - Zwar mit etwas geringerem Zuspruch als tags zuvor, jedoch trotzdem klar vor der Konkurrenz.



Viele Tore gab es nicht, trotzdem war das DFB-Pokalspiel am Mittwochabend ein Straßenfeger. Im Schnitt 7,35 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 26,3 Prozent) verfolgten ab 20.45 Uhr im Ersten, wie Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den FC Schalke 04 mit 1:0 besiegte und damit das Pokalfinale erreichte. Am 19. Mai trifft Frankfurt im Endspiel auf Bayern München. Die Bayern hatten am Dienstagabend mit 6:2 Bayer Leverkusen besiegt - vor sogar 8,23 Millionen Zuschauern.