TV-Quoten: ARD mit Serien vorn - RTL mit Krimi dahinter

Das Erste ist mit seinen Dienstagsserien erneut erfolgreich. Das ZDF bleibt mit seiner Dokumentation weit dahinter. Und Sat.1 verliert bei seinem TV-Thriller etwas an Zuschauerinteresse.



Erst lag das Erste ab 20.15 Uhr mit "Die Kanzlei" deutlich vorn, gleich danach hatte es bei "In aller Freundschaft" sogar noch mehr Zuschauer. Die Anwaltsserie mit Sabine Postel und Herbert Knaup verfolgten 4,80 Millionen, der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. In der neuen Folge "Mit harter Hand" brauchte eine junge Frau (Sophie Dal) rechtliche Unterstützung, die verdächtigt wurde, einen Mann ermordet zu haben.



Die Krankenhausserie aus der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig direkt im Anschluss ab 21 Uhr interessierte 5,25 Millionen Zuschauer (17,4 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten hatten 4,51 Millionen (15,3 Prozent) eingeschaltet.