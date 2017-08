TV-Quoten: ARD mit Tagesschau und Thriller knapp vorn

Das ZDF-Duo Johannes B. Kerner und Steven Gätjen konnte sich mit der zweiten Ausgabe von "Wir lieben Fernsehen!" verbessern, aber nicht gegen das Erste durchsetzen.



Steigende Quoten - es blieb aber trotzdem nur Platz zwei: Die zweite Ausgabe des Show-Vierteilers "Wir lieben Fernsehen!" zum 50. Geburtstag des Farb-TV sahen im ZDF am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 3,63 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 13,6 Prozent. In der Show mit Johannes B. Kerner und Steven Gätjen ging es dieses Mal um "Unsere größten Spaßvögel". Den ersten Teil hatten am Donnerstag zuvor knapp drei Millionen Zuschauer gesehen.