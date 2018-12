TV-Quoten: ARD punktet mit zweitem "Burda"-Teil

Auch der zweite Teil des TV-Dramas über die Verlegerin Aenne Burda hat zur besten Sendezeit in der ARD eine starke Quote erzielt. "Aktenzeichen XY" im ZDF folgt auf Platz zwei.



Um 20.15 Uhr schalteten 6,35 Millionen Zuschauer ein, das war ein Marktanteil von 20,7 Prozent. Den ersten Teil des Films "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" hatten 6,25 Millionen verfolgt. Katharina Wackernagel spielte die Rolle der Aenne Burda (1909-2005), die ihrem Mann eine eigene Zeitschrift abringt und damit Erfolge feiert. Die Dokumentation "Aenne Burda - Die Königin der Kleider" im Anschluss an den zweiten Teil sahen sich 4,34 Millionen an (15,8 Prozent).