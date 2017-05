TV-Quoten: ARD setzt sich mit Bundesliga-Relegation durch

Klare Sache für den Fußball: Das alles entscheidende Relegationsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg war beim Publikum auf Platz eins.



Das Rückspiel um den letzten verbleibenden Platz in der Fußball-Bundesliga hatte beim Fernsehpublikum am Montagabend Priorität. Im Durchschnitt 6,39 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.30 Uhr im Ersten, wie der VfL Wolfsburg nach einem Tor des Portugiesen Vieirinha 1:0 bei Eintracht Braunschweig gewann und sich damit den Klassenerhalt sicherte. Der Marktanteil betrug 22,6 Prozent.



Zuvor hatten um 20 Uhr 4,88 Millionen Menschen (19,8 Prozent) die "Tagesschau" allein im Ersten eingeschaltet und ab 20.15 Uhr 4,74 Millionen (18,9 Prozent) die Vorberichterstattung zum Relegationsspiel. Auf die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause der Partie entfielen 5,88 Millionen Zuschauer (19,1 Prozent).