TV-Quoten: ARD truimphiert mit Krankenhäusern und Brexit

Für die "Charité" ging es bergauf, an der Spitze aber behauptete sich wieder die Sachsenklinik aus "In aller Freundschaft" direkt im Anschluss. Beide ARD-Serien ließen die Konkurrenz deutlich hinter sich.



Eine Woche vor dem Abschluss der aktuellen "Charité"-Staffel hat die historische Krankenhausserie wieder Zuschauer hinzugewonnen. Die fünfte Folge der zweiten Staffel schauten am Dienstagabend um 20.15 Uhr im Ersten im Schnitt 4,72 Millionen. Die Serie, die diesmal die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs an dem Berliner Krankenhaus beleuchtet, erreichte damit einen Marktanteil von 14,7 Prozent. In der Woche zuvor waren es 4,46 Millionen (14,1 Prozent) für das Team um Professor Ferdinand Sauerbruch (Ulrich Noethen).



Mehr Zuschauer holte erneut nur der Dauerbrenner "In aller Freundschaft" mit 4,91 Millionen Zuschauern (16,0 Prozent). Zwischen "Charité" und der Krankenhausserie aus Leipzig zeigte das Erste noch ein "Tageshtemen extra" zum Brexit (5,60 Millionen/17,3 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr verfolgten allein im Ersten 4,38 Millionen (14,1 Prozent).