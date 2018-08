TV-Quoten: ARD- und ZDF-Filme stärker als Shows im Privaten

Mäßiges Interesse für das Medium Fernsehen am Mittwochabend: Lediglich die Nachrichten und die Film-Wiederholungen kamen jeweils auf mehr als drei Millionen Zuschauer.



Zwei Film-Wiederholungen haben am Mittwochabend die Konkurrenz abgehängt. Der ZDF-Krimi "Die Toten von Salzburg" mit Michael Fitz und Florian Teichtmeister (Erstausstrahlung 2015) erreichte ab 20.15 Uhr 3,66 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 13,9 Prozent. Das "heute-journal" danach kam sogar auf 3,96 Millionen (15,8 Prozent).