TV-Quoten: ARD und ZDF holen Tagessieg

Die beiden großen öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben das Quotenrennen am Samstagabend klar für sich entschieden.



4,16 Millionen Zuschauer wählten den ZDF-Krimi "Ein starkes Team: Tod und Liebe", was einem Marktanteil von 18,3 Prozent entsprach. Die abendfüllende ARD-Quiz-Show "Gefragt - Gejagt" kam auf 3,02 Millionen und eine Quote von 17,6 Prozent.