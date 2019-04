TV-Quoten: ARD und ZDF mit "Normalprogramm" vorn

ARD und ZDF haben ihr Programm trotz des Kirchenbrandes von Paris nicht geändert. Der für 20.15 Uhr vorgesehene ZDF-Krimi liegt bei den Zuschauern weit vorn. Aber auch das "heute journal" hat starke Werte.



Uwe Kockisch und Suzanne von Borsody holten mit dem TV-Krimi "So weit das Meer" für das ZDF am Montagabend den Quotensieg. Im Schnitt 6,24 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr dafür, der Marktanteil lag bei starken 20,2 Prozent - mehr als jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.



Wie das Erste hatte sich auch das ZDF dagegen entschieden, das Programm für den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame zu ändern. Die "heute"-Nachrichten um 19 Uhr, die bereits über das Feuer berichteten, hatten 3,20 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent), das Nachrichtenmagazin "heute journal" zur geplanten Zeit um 21.45 Uhr 5,64 Millionen (19,7 Prozent). Das waren überdurchschnittliche Werte - wenn auch schlechtere als für den Krimi direkt davor.